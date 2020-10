“Net ‘The Handmaid’s Tale’”: make-upartieste Britney Spears klapt uit de biecht over verregaande controle

“Ik kan je vertellen wat ze tot op vandaag nog steeds controleren", begon Maxi haar verhaal. “Of ze een baby krijgt, of ze gaat trouwen, wie haar vrienden zijn. Dat zijn een paar van de belangrijkste dingen.” Ze vervolgde: “We hebben het dan echt over maatregelen die recht uit ‘Handmaid’s Tale’ lijken te komen om te zorgen dat ze geen baby krijgt.” Daarmee verwees de make-upartieste naar het boek (en de HBO-reeks) over een maatschappij waarin vrouwen onderdanig zijn aan de mannen en enkel nog dienen om kinderen te baren. “Ik kan niet in detail gaan en niets specifieks zeggen, maar wat ik wel wil zeggen, is dat ze nu al een baby had gehad als ze had kunnen kiezen. Dan was ze waarschijnlijk ook al getrouwd met haar vriend Sam Asghari. Ze zou groepen vrienden om haar heen hebben gehad.”