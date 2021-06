Neil Young kondigt nieuwe muziek aan

“Ik heb al vijf nummers voor het volgende album af”, schreef de ‘Rocking In The Free World’ zanger, “en ik denk dat de rest wel zal volgen, zodat we binnenkort kunnen beginnen met opnemen.” Voor zijn nieuwe plaat werkt Young opnieuw samen met zijn begeleidingsband Crazy Horse, waarmee hij al ruim vijftig jaar muziek maakt. Of Young ook weer op tournee gaat om zijn nieuwe muziek te laten horen is nog even afwachten. De Canadees zegt zich niet te willen binden aan tournee-data “voordat ik er zeker van ben dat het publiek veilig is”.

Vorige maand onthulde Young een uitgebreid schema van archiefprojecten, die hij van plan is in de toekomst uit te brengen. Zo zou hij ondertussen zijn sci-fi boek ‘Canary’ hebben ingeleverd nadat zijn redacteur de laatste bewerkingen had aangebracht. In een gesprek met Rolling Stone in 2018 zei Young dat het boek gaat over een man die “werkt voor een energiebedrijf en er is corruptie in het energiebedrijf en hij wil het onthullen”.