Explosieve combo van liefde, seks en verslaving: hoe het eerste huwelijk van Pamela Anderson het begin was van een parcours vol gebroken harten

29 januari “Ik ben een romanticus, ik geloof heel sterk in de liefde. Dat maakt me een gemakkelijk doelwit." En dus stort Pamela Anderson (53) zich al jaren van het ene huwelijk in het andere. De teller staat sinds kerstavond 2020 op vijf: toen gaf ze in een rustige, romantische setting het jawoord aan haar bodyguard Dan. Helemaal anders dan haar wervelwindromance met eerste echtgenoot Tommy Lee (58), die nu in een fictiereeks voor Hulu gegoten wordt.