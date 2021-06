“Nee, ze heeft me niet nodig voor advies”: deze kinderen treden in de voetsporen van hun bekende ouders (deel 1)

Op het eerste zicht lijkt het wel alsof kinderen van bekende ouders een streepje voorhebben wanneer het op hun eigen zang-, modellen- of acteercarrière aankomt, maar heel wat ‘celeb-kids’ beweren dat ze juist extra hard hun best moeten doen om uit de schaduw van hun ouders te treden. De ene gebruikt bewust niet haar bekende achternaam terwijl de andere extra hard zijn best doet op de set om te bewijzen dat hij zoveel meer is dan ‘de zoon van’. Dan zijn er nog de afwezige vaders die door hun acteercarrière amper tijd hadden om bij hun gezin te zijn. Hoe je het ook draait of keert: bekende ouders hebben, heeft zowel z’n voor- en nadelen. Uiteraard is het fijn wanneer bepaalde deuren (sneller) open gaan omdat ma of pa succesvol is, maar wanneer je voortdurend met hen vergeleken wordt, dan is het nieuwe er ook weer even snel van af. Een overzicht!