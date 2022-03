Nee, Matthew McConaughey heeft géén haartransplantatie gedaan

CelebritiesMatthew McConaughey (52) heeft in een interview met LADBible uitgelegd hoe zijn haar is teruggegroeid nadat hij kaal begon te worden in de jaren 90. In zijn boek ‘Greenlights’ vertelde hij over zijn haarverlies en welke oplossing hem uiteindelijk weer een weelderige haardos heeft gegeven.

In zijn memoires ‘Greenlights’ vertelt hij dat zijn haarverlies zo erg werd dat hij besloot om zijn hoofd kaal te scheren. De acteur zei dat hij begon met alles af te scheren, omdat hij had gehoord dat een nieuwe start het beste was voor zijn haar opnieuw te laten groeien. “Hoe is het teruggegroeid? Dat is een groot mysterie”, vertelde McConaughey in het interview.

Volgens de acteur was er geen magische oplossing die zijn lokken liet teruggroeien, maar simpelweg “handenarbeid”, zoals hij het zelf omschreef. “Ik kocht zalf speciaal ontwikkeld voor de hoofdhuid en die wreef ik op mijn hoofdhuid, een keer per dag gedurende 10 minuten. Ik zette me er volledig voor in, elke dag opnieuw. Alles wat ik je kan vertellen is dat het terugkwam. Ik heb nu meer haar dan in 1999", vertelt de acteur.

Hij vervolgde: “Je kunt terug gaan kijken naar mijn films als ‘The Wedding Planner’ en daarin zal je het duidelijk zien: ik was heel veel haar aan het verliezen. Ik heb een foto van op een feest in 2000 in Jamaica. Ik kijk daarop lachend naar beneden en toen zat een kale plek ter grootte van een honkbal op de bovenkant van mijn hoofd.”

Een chirurg uit Hollywood zou beweren dat hij toch een haartransplantatie zou hebben uitgevoerd bij de acteur, maar dat blijkt dus onzin te zijn. Een andere arts heeft zijn hoofd onderzocht en bevestigd dat er inderdaad geen transplantatie is gebeurd. Hoewel McConaughey geen geld heeft uitgegeven aan haartransplantaties, heeft hij al heel wat dollars gespendeerd aan de zalf die hij nu al meer dan 20 jaar koopt. “Ik ga er niet mee stoppen om te kijken of het nog nodig is om het te doen. Dat risico neem ik niet.”

