Nederlandse Iris van Herpen ontwierp jurk Beyoncé: “We werkten met een body double”

Omdat de zangeres op wereldtournee is, is het onmogelijk om passessies in te plannen in het atelier. “Helaas is Beyoncé niet in het atelier geweest, we hebben vooral fittings gedaan met haar body double”, aldus Van Herpen. Het ontwerpen van de jurk was nog een flinke klus, want het team van Van Herpen had maar zeven weken de tijd. Daarin is dag en nacht gewerkt aan het kledingstuk. “Ik ben heel erg trots dat we iets hebben mogen maken voor haar, het is al langere tijd een droom.”