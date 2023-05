Natalie Portman ziet dubbele standaard op filmfestival van Cannes: “Vrouwen moeten zich anders gedragen”

Celebrities Het bizarre liefdesle­ven van Tom Cruise: “Hij wilde zijn ‘instrument’ zo puur mogelijk houden”

Heeft Tom Cruise (60) een nieuwe vlam? De acteur werd recent in het gezelschap van zangeres Shakira (46) gespot, die sinds kort weer single is. Volgens ooggetuigen ging het er bijzonder gezellig aan toe tussen de twee sterren. Shakira is daarmee de zoveelste beroemde vrouw die op het hobbelige liefdespad van Tom terechtkomt. Een terugblik op een geheime romance met Cher (75), de gevolgen van Toms obsessie met Scientology en een gênant optreden in de show van Oprah Winfrey (67). “Tijdens onze eerste date begon hij plots de dansscène uit ‘Risky Business’ na te spelen.”