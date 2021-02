Natalie Portman woest om valse geruchten: "Ik ben totaal niet zwanger!”

Celebrities Natalie Portman ontkent relatie met Moby: “Hij was gewoon een enge, oudere man”

22 mei In zijn nieuwe biografie ‘Then It Fell Apart’ beschrijft Moby (53) in detail hoe hij jaren geleden een relatie had met een toen 20-jarige Natalie Portman. De actrice (ondertussen 37) ontkent echter in alle toonaarden dat er ooit iets gaande was tussen hen.