Naomi Campbell vertelt voor het eerst over haar dochtertje: “Ze is niet geadopteerd”

CelebritiesDe dochter van Naomi Campbell (51) treedt al in de voetsporen van haar mama want samen pronken ze op de cover van de Britse Vogue. Het supermodel beviel vorig jaar van haar baby en hield voor de rest alle verdere info geheim. Maar voor de gelegenheid geeft Campbell voor de eerste keer toch een blik in haar leven als moeder: “Ik was klaar voor een nieuw hoofdstuk.”

Campell kondigde in mei 2021, op 50-jarige leeftijd, aan dat ze in het geheim was bevallen van een dochter. Naomi vertelt in Vogue dat ze “het aantal mensen dat wist dat ik haar kreeg op één hand kan tellen”. Ook nu hangt er nog heel wat mysterie rond het kind. Zo is de naam nog altijd niet bekend. Campell bevestigde nogmaals dat haar dochter niet geadopteerd is en “mijn kind” is.

(Lees verder onder de foto)

“Ze is de grootste zegen die ik me ooit kon voorstellen”, vervolgde Naomi. “Ze is het beste wat ik ooit heb gedaan.” Het model gaf ook een wat meer info over het karakter van haar dochter: “Ze houdt net zoveel van reizen als ik, geen gejammer bij het opstijgen of landen”, vertelde ze. “Ze is een braaf meisje: ze slaapt heel goed, ze huilt bijna nooit en er is me verteld dat ze heel alert is voor haar leeftijd. Ze is net begonnen met zwaaien, wat leuk is. Ze lacht veel. Ze praat bijna.”

Het is niet bekend wie de biologische vader is van het kind. Het supermodel, van wie wordt aangenomen dat ze vrijgezel is, verraste haar Instagram-volgers toen ze een foto deelde waarop haar pasgeboren dochter in een wieg lag en verklaarde dat ze nog nooit een “grotere liefde’ heeft gevoeld. Kenners zijn het erover eens dat het wel heel onwaarschijnlijk is het kind er op natuurlijk wijze zou zijn gekomen. Volgens vrienden van Campell zou ze een beroep hebben gedaan op een surrogaatmoeder, al lost ze daar zelf niks over.

