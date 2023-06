Naomi Campbell (53) verwelkomt tweede kindje: “Het is nooit te laat om moeder te worden”

Ze is de grootste zegen die ik me kan voorstel­len. Het is het beste wat ik ooit heb gedaan

Het model verwelkomde in 2021 op 50-jarige leeftijd haar eerste kindje. Vorig jaar poseerde ze samen met het meisje voor de cover van ‘Vogue’. “Ze is niet geadopteerd, ze is mijn kind”, verduidelijkte ze destijds. Vrijwel niemand wist dat ze van plan was een kind te krijgen. “Ik kan het aantal mensen dat wist dat ik haar kreeg op één hand tellen”, aldus Campbell. “Ze is de grootste zegen die ik me kan voorstellen. Het is het beste wat ik ooit heb gedaan.’’