Naomi Campbell (50) voor het eerst mama: “Dit kleine wondertje koos mij als moeder”

Dinsdagmiddag verraste topmodel Naomi Campbell haar fans met het nieuws dat ze mama is geworden van een eerste kindje. “Dit prachtige kleine wondertje heeft mij gekozen als haar mama. Ik ben zo vereerd om deze zachte ziel in mijn leven te hebben. Ik vind de woorden niet om de levenslange band die ik nu met jou deel te beschrijven, mijn engeltje. Er is geen grotere liefde”, schreef ze bij een foto waarop ze de voetjes van haar dochtertje toont. De naam van het kindje is nog niet bekendgemaakt.

Mama Naomi

In een interview met Evening Standard Magazine uit 2017 zei het model al dat ze er wel over nadacht om mama te worden, maar dat er geen haast achter zat. “Ik denk de hele tijd aan kinderen krijgen, maar met hoe de wetenschap zich nu ontwikkelt kan ik mama worden wanneer ik het zelf wil.” In een later interview vertelde de actrice dan weer dat ze nog niet klaar was om mama te worden. “Ik zie wel wat het universum me brengt”, zei ze toen.

Campbell, geboren in Londen, wordt op 22 mei 51 jaar oud. Ze was het eerste zwarte model op de voorpagina van het tijdschrift Vogue en zet zich ook vandaag nog in voor diversiteit. In het verleden had ze al relaties met onder anderen Leonardo DiCaprio, Ex-One Direction lid Liam Payne en de 27 jaar oudere Robert De Niro. Ook is ze twee keer getrouwd geweest. Het eerste huwelijk was met de Italiaanse zakenman Flavio, maar dat huwelijk liep in 2003 stuk. Vijf jaar later stapte Campbell opnieuw in het huwelijksbootje met Russische zakenman Vladislav Doronin. In 2013 gingen ze uit elkaar.