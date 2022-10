Nanny beweert dat Olivia Wilde een affaire had met Harry Styles: “Haar verloofde ging voor haar auto liggen”

CelebritiesIn een openhartig interview met ‘Daily Mail’ getuigt de nanny van Olivia Wilde (38) en Jason Sudeikis’ (47) kinderen over de pijnlijke split van het duo. Zo zou Wilde - in tegenstelling tot wat ze steeds heeft beweerd - volgens de oppas een affaire gehad hebben met Harry Styles (28), tijdens haar relatie met Sudeikis. Wilde en Sudeikis zelf reageren furieus op de verklaring van de nanny.

De anonieme getuige, naar wie verwezen wordt als ‘nanny’, heeft zich vooral uitgelaten over de tijdlijn waarin de breuk tussen Wilde en Sudeikis zich bevond. Wilde heeft namelijk altijd gezegd dat zij en Sudeikis uit elkaar zijn gegaan aan de start van het jaar 2020. Waarna ze naar eigen zeggen in oktober dat jaar pas een relatie kreeg met Styles. Maar volgens de nanny is niets minder waar. Zij beweert namelijk dat het koppel tien maanden later pas uit elkaar ging, nadat Sudeikis de berichten tussen Styles en zijn verloofde had gelezen op haar Apple Watch.

“Het was negen november toen ik terug begon te werken na een vrij weekend. Toen ik binnenkwam, zag ik Jason onophoudelijk huilen”, beweert de vrouw. Ze vervolgt: “Ik heb me gewoon op de kinderen gefocust en heb ze klaargemaakt. Jason kwam naar boven terwijl hij van zijn koffie dronk. Hij was een huilend wrak en zei: ‘ze heeft ons verlaten, verlaten!’.” Op een ander moment zou Jason volgens het kindermeisje op de oprit zijn gaan liggen voor de auto van Wilde, zodat ze niet kon vertrekken naar haar werk. “Na zijn vertoning ging ze terug naar binnen en hij volgde haar. Hij zei dat hij het met opzet deed, zodat ze te laat zou komen om Harry te zien.” Volgens de nanny was Sudeikis boos omdat hij had gezien hoe zijn verloofde in de keuken een salade had zien maken voor Styles.

Tegenreactie

Het voormalige koppel, dat samen was van 2011 tot 2020, heeft gereageerd op de getuigenis van de ex-nanny: “Als ouders zijn we enorm aangeslagen over het feit dat de oppas van onze twee jonge kinderen ons op deze manier valselijk beschuldigt”, zeggen Wilde en Sudeikis. “Het nu achttien maanden durende gepest van ons, onze dierbaren, goede vrienden en collega’s heeft zijn betreurenswaardige hoogtepunt bereikt”, vervolgt het ex-koppel. Ze besluiten: “We zullen ons blijven richten op de opvoeding van onze kinderen met de oprechte hoop dat deze vrouw er nu eindelijk voor zal kiezen om ons gezin met rust te laten.”

