Nadat huishoudster pups bij haar weghaalde: Britney Spears krijgt haar honden terug

Ook de dierenarts had er geen goed oog in waarna Britneys hondenoppas besloot om voor de hondjes te blijven zorgen in plaats van ze terug naar huis brengen. Een keuze waardoor de popster achterdochtig werd. Ze dacht dat haar vader, Jamie Spears, erachter zat en haar honden probeerde te betrekken in hun strijd over de bewindvoering van de zangeres. Ze beschuldigde de huishoudster van het sturen van foto’s van de zieke pups naar haar vader. De huishoudster beweerde vervolgens dat Britney haar telefoon uit haar handen had geslagen.