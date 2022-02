Nabestaanden van doodgeschoten cameravrouw klagen Alec Baldwin aan

Gaat Adele trouwen? Giganti­sche (verlovings)ring op Brit Awards doet geruchten­mo­len draaien

Het rode loper-moment van Adele op de Brit Awards ging niet onopgemerkt voorbij. Aan haar hand had ze namelijk een opvallend accessoire: een gigantische ring van ontwerpster Lorraine Schwartz. Opmerkelijk: Schwartz maakte ook al verlovingsringen voor andere celebrities zoals Beyoncé en Kim Kardashian. Adele was altijd al onduidelijk over haar relatiestatus en is dat nu dus ook over een mogelijke verloving. Al denken fans dat we ons binnenkort toch aan een trouwfeest van Adele en Rich Paul mogen verwachten.

9 februari