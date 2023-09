Naam van Rihanna en ASAP Rocky’s tweede zoontje onthuld: recente single gaf het ook al weg

CelebritiesDe naam van Rihanna (35) en A$AP Rocky’s (34) tweede kindje is onthuld, zo’n maand na zijn geboorte. Hoewel het koppel die naam tot nu toe geheim hield, leek A$AP Rocky al wel iets vrij te geven in zijn nieuwste single ‘Riot’. Daarvoor moesten fans zelfs niet ver zoeken want volgens een geboorteakte die ‘The Blast' in handen kreeg, kreeg de jongste van het kroost de naam van dezelfde naam als die single.

Riri en Rocky noemden hun tweede zoontje Riot Rose Mayers. Na hun eerste kindje RZA Athleston (1), krijgt nu ook de tweede baby een ‘R-naam’. Rihanna en Rocky hebben de betekenis van de naam nog niet besproken, maar Riot deelt zijn naam wel met de meest recente single van zijn vader.

Ook bij de geboorte van RZA was het even wachten voor een naam werd onthuld. En ook foto’s postte het koppel pas na enkele maanden. Verwacht wordt dat fans ook op foto’s van Riot nog even zullen moeten wachten.

A$AP Rocky en Rihanna zijn samen sinds 2020 en verwelkomden in 2022 hun eerste kindje. Nog geen jaar later maakte Rihanna haar tweede zwangerschap bekend toen ze optrad tijdens de Super Bowl halftime show. Op het geboortecertificaat zou staan dat Riot op 1 augustus geboren is in Los Angeles.

KIJK. Zwangere Rihanna maakt comeback tijdens Super Bowl

In februari vertelde Rihanna aan de Britse Vogue over haar nieuwe leven als moeder. “Het is alles. Je herinnert je het leven daarvoor echt niet meer, dat is het gekste ooit”, klonk het. “Je probeert het je letterlijk te herinneren - en er zijn foto’s van mijn leven hiervoor - maar het gevoel, de verlangens, de dingen waar je van geniet, alles, je identificeert je er gewoon niet mee omdat je jezelf mentaal niet eens toestaat om zover te komen, omdat ... het er niet toe doet.”

“In wezen werd ik van één persoon twee. Je loopt het ziekenhuis binnen als een stel en gaat weg als een gezin van drie. Het is gekkenwerk. En oh jee, die eerste dagen zijn waanzinnig. Je slaapt niet. Helemaal niet. Zelfs niet als je dat zou willen. We kwamen thuis, cold turkey, hadden niemand. Het was alleen wij als ouders en onze baby.”