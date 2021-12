Naaktscène van Meryl Streep zorgt voor beroering op Twitter én bij Leonardo DiCaprio

CelebritiesDe laatste scène van de Netflix-film ‘Don’t Look Up’ gaat het meest over de tongen. Topactrice Meryl Streep (72) is daar namelijk poedelnaakt in te zien. En da’s blijkbaar dik tegen de zin van tegenspeler Leonardo DiCaprio (47).

Streep speelt in ‘Don’t Look Up’, nu te zien op Netflix, de Amerikaanse president Janie Orlean. Op het einde van de film zit een weinig verhullende scène die de rasactrice in haar blootje toont - mét tramp stamp op de onderrug. Het opmerkelijke beeld is de Twitter-gebruikers alvast niet ontgaan, want op sociale media werd het moment uitvoerig becommentarieerd.

Dat de scène de film heeft gehaald, is opmerkelijk, want tegenspeler Leonardo DiCaprio was geen voorstander van een naakte Streep. “Hij ziet Meryl als een filmmonument”, aldus regisseur Adam McKay in The Guardian. “Om haar dan in haar blootje te tonen, met zo’n opvallende tattoo op haar onderrug, dat vond hij een brug te ver. Hij vroeg om de scène te censureren, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.”

Voor wie het zich zou afvragen: Streep is niet echt naakt te zien in ‘Don’t Look Up’. Voor de veelbesproken scène nam een body double haar plaats in.

Volledig scherm Meryl Streep in 'Don't Look Up'. © Netflix

