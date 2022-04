Naaktfoto's, onsamenhangende berichten en nu ook zwanger: gaat het wel echt goed met Britney Spears?

Celebrities Rechtszaak van de Kardas­hians tegen Blac Chyna is gestart: “Er zijn zoveel leugens verspreid”

De rechtszaak die Blac Chyna heeft aangespannen tegen Kris Jenner en haar dochters is begonnen. Het juridische team van Chyna ging meteen in de aanval. Volgens Chyna’s advocaat, Lyanne Cianni, waren het met name Kris en Kylie Jenner die de influencer wilden verwijderen uit de realityshow ‘Rob & Chyna’. Die gaf het wel en wee weer van Kris’ zoon Rob Kardashian en zijn toenmalige vriendin.

