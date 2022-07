Na zware verslaving en huidkanker opnieuw tegenslag voor ‘Queen of Porn’ Jenna Jameson: “Heb ik nog niet genoeg afgezien?”

CelebritiesOoit was ze de bekendste en succesvolste naam in de pornoindustrie, met zelfs een beeld in Madame Tussauds. Maar intussen is ze onherkenbaar. Jenna Jameson (48) verbaasde onlangs vriend en vijand toen ze bekendmaakte dat ze getroffen is door een mysterieuze ziekte. De zoveelste tegenslag voor de ‘Queen of Porn’. Ze streed tegen een eetstoornis, een zware verslaving, seksueel misbruik, kanker en foute vriendjes. “Er zijn dingen gebeurd die iemand anders zouden hebben gebroken.”