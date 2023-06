“Na wervelwindromance van één maand zijn Taylor Swift en Matty Healy alweer uit elkaar”

“Taylor is opnieuw vrijgezel”, zegt een insider aan de nieuwssite. Volgens ‘Entertainment Tonight’ lagen drukke werkschema’s aan de oorzaak van de breuk. “Ze hebben het op dit moment allebei heel druk en kwamen tot het besef dat hun agenda’s totaal niet bij elkaar passen”, klinkt het. Een andere bron onthult dan weer aan ‘People' dat de romance nooit serieus was. “Taylor had heel veel plezier met Matty, maar het was altijd casual. Ze hebben geen romantische relatie meer.” En ook volgens ‘Page Six' wist iedereen in Taylor’s dichte omgeving dat het niet lang ging duren tussen de twee sterren. “Iedereen die haar echt kent, heeft al vanaf het begin gezegd dat het gewoon een fling was. Ze zal hier zeker en vast geen albums over schrijven”, aldus een bron.

Volgens Amerikaanse media begonnen de artiesten hun relatie vorige maand. Zo ging Healy regelmatig kijken naar concerten van Swift en werden de twee “kussend en knuffelend” gespot tijdens uitjes in New York. Volgens verschillende bronnen waren ze “smoorverliefd op elkaar”. “Ze willen zoveel mogelijk tijd samen doorbrengen”, verklaarde een bron eind mei aan de Britse krant ‘The Sun’. Een insider beweerde toen zelfs dat Healy zou intrekken in het stulpje van Swift in New York én haar zou helpen bij het schrijven van haar nieuw album.

Volledig scherm Matty Healy en Taylor Swift in New York. © Twitter

Geheime boodschappen

Een officiële bevestiging van de relatie kwam er niet, maar de frontman van The 1975 reageerde wel al grappend op de geruchten. “Is het oprecht? Gaat hij er iets over zeggen?”, begon Healy één van z'n concerten. “Al deze vragen en meer worden het komende uur genegeerd. Dames en heren, dit is The 1975.” Ook Taylor sprak zich niet uit over de romance met de Britse zanger, al liet ze wel vallen dat ze “nog nooit zo gelukkig was geweest”. “In alle aspecten van mijn leven gaat het goed. Alles valt op z’n plek”, vertelde ze twee weken geleden tijdens haar ‘Eras Tour’-concert in Foxborough, in de Amerikaanse staat Massachusetts. De artiesten leken bovendien ook geheime boodschappen tijdens concerten naar elkaar te sturen. “Dit gaat over jou. Je weet wie je bent. Ik hou van je”, klonk het meermaals tijdens hun shows.

Over het nieuws van de vermeende breuk is er voorlopig nog geen reactie. Al gaf Swift afgelopen weekend wel een bijzonder emotionele performance van haar lied ‘I don’t wanna live forever’ tijdens haar show in Chicago, in de Amerikaanse staat Illinois. “Ik vraag me af of ik een kogel heb ontweken of dat ik gewoon de liefde van mijn leven ben kwijtgeraakt", zong de zangeres, terwijl haar stem trilde van emotie. Ze had tranen in haar ogen en leek erg aangedaan.

