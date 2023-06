“Na wervelwindromance van één maand zijn Taylor Swift en Matt Healy weer uit elkaar”

Volgens Amerikaanse media begonnen de sterren hun relatie vorige maand. Zo ging Healy regelmatig kijken naar concerten van Swift en werden de twee “kussend en knuffelend” gespot tijdens uitjes in New York. Een officiële bevestiging van de relatie kwam er niet, maar de frontman van The 1975 reageerde wel al grappend op de geruchten. “Is het oprecht? Gaat hij er iets over zeggen?”, begon Healy een van z'n concerten. “Al deze vragen en meer worden het komende uur genegeerd. Dames en heren, dit is The 1975.” Ook over het nieuws van de vermeende breuk komt er voorlopig geen officiële reactie.