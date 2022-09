Na vijf jaar stilte: Rihanna maakt comeback op Super Bowl

Zo werd Rihanna de jongste miljardair ter wereld: “Ze lanceerde ineens 40 tinten met Fenty Beauty’”

Feest ten huize Rihanna. De 34-jarige zangeres is uitgeroepen tot de jongste vrouwelijke self-made billionaire door het Amerikaanse magazine Forbes. Een eer die ze vooral te danken heeft aan haar twee bedrijven: make-uplijn Fenty Beauty en lingerielijn Savage X Fenty. Onze mode-expert verklapt de geheimen achter Rihanna’s succesvolle ondernemingen. “Mannen in strings, lichamen met protheses, bildecolletés: ze is een pionier in het doorbreken van taboes.”

