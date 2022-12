Na vier jaar relatie: Robert Pattinson verschijnt voor het eerst met vriendin op rode loper

KIJK. Robert Pattinson is duidelijk niet meer verlegen om zijn liefde voor vriendin Suki te tonen

Robert Pattinson is al jaren één van de gezichten van Dior en zag afgelopen zaterdag als de uitgelezen kans om zijn vriendin Suki wereldwijd in stijl voor te stellen. De Britse acteur droeg een crèmekleurig kostuum met daaronder een donkerbruine coltrui. Het Britse model straalde dan weer in een dieppaarse jurk met lange mouwen.

De twee zijn inmiddels al vier jaar een koppel en wonen sinds 2020 samen in Londen. Ze hielden hun relatie al die tijd bewust uit de spotlights. Pattinson vertelde in 2019, in een interview met ‘The Sunday Times’, dat hij niet snapt waarom mensen zo geïnteresseerd zijn in zijn liefdesleven. “Als een vreemde je op straat naar je relatie zou vragen, dan zou je dat extreem onbeleefd vinden", klonk het toen. De acteur had eerder een relatie met zangeres FKA Twigs (2014-2017) en ex-collega Kristen Stewart (2009-2013).