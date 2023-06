Na verzoening met Britney Spears smeekt moeder Lynne om ook zus Jamie Lynn te vergeven

Celebrities Rebel Wilson beweert dat een mens maar “600 calorieën per dag” nodig heeft

Opvallende uitspraak uit het kamp van Rebel Wilson (43). De ‘Pitch Perfect’-actrice, die in de afgelopen jaren zelf veel afgevallen is, heeft in een interview gezegd dat ons lichaam veel minder calorieën nodig heeft dan we denken. “Zo’n 600 per dag is eigenlijk al voldoende.”