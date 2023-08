Na vermeende affaire: zet Natalie Portman punt achter huwelijk van 11 jaar met echtgenoot Benjamin Millepied?

Celebrities Rita Ora deelt intieme huwelijks­beel­den in nieuwe videoclip ‘You & I’: “Een speciale en perfecte dag”

Rita Ora (32) onthult in haar nieuwe videoclip ‘You & I’ op YouTube intieme trouwbeelden van haar geheime bruiloft met Taika Waititi (47) in hun huis in Los Angeles. Ze neemt ons mee achter de schermen van haar huwelijksdag vorige zomer.