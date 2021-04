Na verlovingsgeruchten: Zac Efron is opnieuw single

Zac Efron en Vanessa ontmoetten elkaar afgelopen zomer in het koffiehuis waar zij werkte. De acteur verbleef dan al enige tijd in Australië voor de opnames van zijn Netflix-docuserie ‘Down To Earth’ en de film ‘Gold’. Kort na hun ontmoeting kwamen de twee naar buiten als een koppel. Ze leken onafscheidelijk en werden vaak samen gespot tijdens Zacs opnames. Eind 2020 gingen de twee samenwonen en maakten ze veel romantische uitstapjes, waaronder een skitrip in Australië. Al snel doken verlovingsgeruchten op. Zo vertelde een bron aan Woman’s Day dat Zac een ring cadeau had gegeven aan Vanessa na een feestje dat zij voor hem had georganiseerd. “Hij gaf het aan haar na het feest - het was ongelooflijk romantisch. Geen van beiden zegt er veel over, maar er is geen twijfel dat het een soort onofficiële verloving was.”