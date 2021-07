Na vechtscheiding en rechtszaak: wordt Kelly Clarkson de nieuwe Ellen DeGeneres?

Celebrities2021 is hét jaar van Kelly Clarkson (38). Met een gloednieuwe miljoenenvilla in Los Angeles en een derde én vierde seizoen van haar populaire talkshow, lacht het leven haar toe. Dat ze het populaire tijdslot van ‘The Ellen DeGeneres Show’ mag overnemen, is de kers op de taart. De zangeres is nochtans van ver moeten komen, want ze zat geruime tijd verwikkeld in een juridische strijd met haar ex Brandon Blackstock (44). Begin deze maand diende ze een verzoek in bij de rechter om officieel single verklaard te worden: “Het is vooral voor mijn kinderen een verschrikkelijke periode geweest”, aldus Clarkson. “Maar ook mijn eigen mentale gezondheid kelderde.”