Na twintig jaar huwelijk vindt Emma Thompson “liefde een mythe en behoorlijk gevaarlijk”

“Het is goed om te onthouden dat romantische liefde een mythe is, die behoorlijk gevaarlijk is”, vertelt Thompson in een interview met ‘Radio Times’. “We moeten het echt met een flinke korrel zout nemen. Verstandig nadenken over liefde en de manier waarop die kan groeien, is essentieel.” Ze gaat verder: “Langdurige relaties zijn enorm ingewikkeld. Als iemand denkt dat “en ze leven nog lang en gelukkig” bestaat... Vergeet het maar.”

Een bijzondere opmerking. Want inmiddels is Emma Thompson al jaren getrouwd met Greg Wise, met wie ze twee kinderen heeft. Ze leerden elkaar kennen op de set van ‘Sense and Sensibility’, de verfilming van het boek van Jane Austen. Tijdens de opnames probeerde Thompson haar jongere tegenspeelster Kate Winslet aan Wise te koppelen. Maar zij vond toen al dat Emma Thompson en Greg Wise een veel betere match zouden zijn. En daar heeft ze gelijk in gekregen.

Bedrog

Toch heeft de Oscar-winnende actrice in het verleden behoorlijk wat liefdesverdriet gekend. Ze werd bedrogen door haar eerste echtgenoot, Kenneth Branagh. De twee ontmoetten elkaar in 1987 bij de opnames van het BBC-drama ‘Fortunes of War’. In 1989 stapten ze in het huwelijksbootje en werden ze het gouden koppel van de Britse cinema. Maar toen Branagh Helena Bonham Carter leerde kennen tijdens opnames voor ‘Mary Shelley’s Frankenstein’ in 1994, begon hij een affaire met haar. Emma en Kenneth scheidden in 1995. Al bleef hij wel tot 1999 met Miss Bonham Carter daten. Thompson heeft lang in de put gezeten. “Ik huilde zo vaak alleen in m’n slaapkamer en moest daarna dan weer naar buiten en vrolijk doen, mijn hart weer bij elkaar rapen en doen alsof er niets aan de hand was.”

