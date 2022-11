Na traumatische breuk met Kim Kardashian: “Pete Davidson vindt opnieuw de liefde bij topmodel Emily Ratajkowski”

CelebritiesPete Davidson (28) is begonnen aan een nieuw hoofdstuk. De komiek heeft namelijk opnieuw de liefde gevonden. Ditmaal niet bij realityster Kim Kardashian, maar bij topmodel Emily Ratajkowski (31). Dat meldt Us Weekly.

“Pete en Emily praten al maanden met elkaar”, meldt een bron aan Us Weekly. “Ze zitten wel nog in een zeer vroeg stadium van hun relatie, maar ze vinden elkaar erg leuk”, aldus de insider. Zowel Pete Davidson als Emily beëindigden hun relaties deze zomer. Davidson zette in augustus een punt achter zijn relatie met Kim Kardashian en Ratajkowski scheidde in juli van haar echtgenoot Sebastian Bear-McClard na bijna vier jaar huwelijk. Emily en haar ex-man delen een zoon, Sylvester (20 maanden).

Pete en Emily werden gekoppeld door een groep gemeenschappelijke vrienden. “Hij maakt Emily aan het lachen en houdt ervan hoe intelligent ze is”, onthult eenzelfde bron aan Us Weekly. Ratajkowski geniet naar verluidt ook van het daten te midden van haar scheiding. “Ik kan je vertellen dat ik nog nooit single ben geweest”, vertelde ze vorige maand aan Harper’s Bazaar. “Ik voel alle emoties. Ik voel woede, verdriet. Ik voel opwinding. Ik voel vreugde. Ik voel lichtzinnigheid. Elke dag is anders. Het enige goede dat ik weet is dat ik al die dingen voel, wat fijn is omdat het me doet geloven dat het goed komt.”

Opvallende datinggeschiedenis

Pete Davidson, een succesvol komiek, schrijver, producer én acteur, heeft zijn bekendheid vooral te danken aan de komische sketchshow ‘Saturday Night Live’. Hij heeft daarnaast ook een groot palmares als het op zijn liefdesleven aankomt. Zo heeft de ster een fameuze geschiedenis van daten met bekende - en knappe - koppen. In 2015 was hij samen met de Amerikaanse Carly Aquilino, waarna hij in 2018 een veelbesproken romance kreeg met zangeres Ariana Grande. Na een pijnlijke breuk met Grande werd hij in januari 2019 gelinkt aan actrice Kate Beckinsale. Die op haar beurt plaats ruimde voor model Kaia Gerber, de dochter van Cindy Crawford. Daarna ontstonden er in maart 2021 geruchten over een relatie tussen hem en ‘Bridgerton’-ster Phoebe Dynevor. Het paar werd in de zomer van 2021 nog zoenend gespot op Wimbledon, voordat ze in augustus uit elkaar gingen.

Maar Davidsons meest besproken relatie tot nu toe is toch die met realityfenomeen Kim Kardashian. De twee kregen in november 2021 een relatie die na amper negen maanden werd verbroken. Pete kreeg het ook meermaals zwaar te verduren door Kim Kardashians ex Ye. Die uitte meermaals zijn ongenoegen ten opzichte van Davidson, wat vaak zwaar aankwam bij de komiek. Maar ondanks alles blijkt nu dat Pete Davidson wellicht de hele Kardashiansituatie achter zich kan laten en dat hij klaar is voor een nieuwe liefdevolle stap in zijn leven.

KIJK. Kim Kardashian en Pete Davidson beëindigen na negen maanden hun relatie. De video toont enkele beelden van hun tijd als koppel.

