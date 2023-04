Na tragisch incident met sneeuwruimer: Jeremy Renner gaat met wandelstok richting interview

Celebrities "Als ik na vier maanden nog leefde, werd mijn behande­ling gratis": 'Jurassic Park'-ac­teur Sam Neill openhartig over strijd tegen kanker

“Van de ene dag op de andere was ik alles kwijt.” Zo’n jaar geleden werd bij Sam Neill (75) bloedkanker ontdekt - iets wat hij lange tijd geheim hield voor de buitenwereld. In z’n gloednieuwe memoires ‘Did I Ever Tell You This?’ vertelt hij over het moment waarop hij besefte dat er iets grondig mis was en de loodzware behandeling die daarop volgde. Het blijkt bovendien niet de eerste keer dat Neills leven in gevaar was. “Zes mensen lieten die dag het leven.”