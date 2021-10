Na Tom Cruise zijn ‘nieuwe gezicht’: ook deze sterren gingen iets te vaak langs bij de plastische chirurg

CELEBRITIESTom Cruise (59) kreeg onlangs de wind van voren toen hij bijna onherkenbaar opdook tijdens een honkbalwedstrijd in San Francisco. De acteur verscheen er met een vreemd, opgezwollen gezicht, tot afschuw van veel fans: “Hij lijkt wel één of ander knaagdier.” Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is, maar de woorden ‘plastische chirurgie’ vielen al snel. En hij is lang niet de enige ster waarbij een ingreep misliep. Een overzicht van de meest opvallende transformaties.

Tom Cruise: “Wat heb jij met je prachtige gezicht gedaan?”

Volledig scherm Tom Cruise © AP/Mike Marsland/WireImage

Tom Cruise (59) zorgde begin deze week voor heel wat commotie toen foto’s van hem werden gemaakt tijdens een sportwedstrijd. Fans hadden moeite om de ‘Mission Impossible’-held in één oogopslag te herkennen. “Wat is er met Tom Cruise gebeurd? Ik herken hem nauwelijks”, vroeg iemand zich af. Of ook: “Wat heb jij met je prachtige gezicht gedaan? Stop met het op te vullen” en “Hij lijkt wel één of ander knaagdier.”

Victoria Beckham: “Alsjeblieft geen lipfillers meer”

Volledig scherm Victoria Beckham © People/Good Morning America

‘Spice Girls’-ster Victoria Beckham (47) verscheen gisteren in de talkshow ‘Good Morning America’. Van haar natuurlijke gezicht uit de beginperiode van de meidengroep, was niets meer te zien. Bovendien hadden kijkers alleen maar aandacht voor de lippen van de echtgenote van David Beckham (46). “Het is een schande. Het lijkt alsof ze geen bovenlippen heeft”, reageert een kijker. “Ze beweegt alleen haar oogleden en lippen als ze spreekt... het is zo onnatuurlijk en afleidend”, schrijft iemand op Twitter.

Moeder Stallone: “Net een eekhoorn met een bek vol noten”

Volledig scherm Jackie Stallone © Getty Images

Jackie Stallone, de inmiddels overleden moeder van Sylvester Stallone, was een excentrieke figuur. En een schoolvoorbeeld van de rampzalige effecten van overdreven plastische chirurgie. “Hollywood vreest de jaren”, aldus de hoogbejaarde dame. “Maar ik denk dat ‘oud’ weer ‘in’ aan het geraken is. En wie wil er nu niet zo oud worden als ik...” Jackie, die enkele jaren terug nog deelnam aan de Britse ‘Celebrity Big Brother’, gaf wel toe dat de ingrepen niet helemaal geslaagd waren. “Met mijn gezwollen gezicht lijk ik op een eekhoorn met een bek vol noten”, zei ze daar ooit zelf over.

Madonna: “Niets tegen plastische chirurgie”

Volledig scherm Madonna © WireImages

Madonna (63) heeft nooit toegegeven dat ze aan haar lichaam liet werken. “Ik ben niet tegen plastische chirurgie. Ik ben wel tegen het verplicht praten erover”, zei de Queen of Pop in 2012. Zeven jaar later werd er gespeculeerd dat de ster bilimplantaten had. Daar reageerde ze het volgende op: “Ik ben wanhopig op zoek naar de goedkeuring van niemand! Ik heb het recht op een vrije keuze over mijn lichaam zoals iedereen.”

‘Friends’-vedette Courteney Cox: “Spijt van sommige ingrepen”

Volledig scherm Courteney Cox © Photonews

‘Friends’-actrice Courteney Cox (57) geeft toe dat ze spijt heeft van sommige ingrepen die ze liet uitvoeren om aan de hoge Hollywoodnormen te blijven voldoen. “Ik heb dingen gedaan die ik nu betreur”, aldus Cox. “Gelukkig heb ik sommige flaters kunnen herstellen, want ik zag er niet altijd op m’n best uit. Fake. Nu ben ik zo naturel als mogelijk is, en ik voel mij veel beter. Ik besef nu dat fillers niet mijn beste maatjes zijn.”

Nicole Kidman: “Precies haar wassen beeld”

Volledig scherm Nicole Kidman © Unknown

Nicole Kidman (54) lijkt al even niet meer op zichzelf. Geen rimpel, maar ook geen spiertje emotie of beweging in haar gezicht. Ze ziet er met de jaren meer pafferig en opgezwollen uit. De reacties liegen er niet om “Een vrouw van plastiek”, schrijft een Twitteraar. “Heeft Nicole Kidman niet al genoeg ingrepen gehad? Yikes!” en “Ze valt niet meer te onderscheiden van haar wassen beeld.”

Nochtans ontkent de Australische dat ze onder het mes ging. “Geen plastische chirurgie voor mij”, zei ze eerder. “Ik heb, jammer genoeg, botox geprobeerd, maar ik ben daar inmiddels helemaal mee gestopt en ik kan mijn gezicht eindelijk weer normaal bewegen. Ik smeer zonnebrandcrème, ik rook niet en ik zorg goed voor mezelf.”

Donatella Versace: “Alleen maar zalfjes en crèmes...”

Volledig scherm Donatella Versace © Photonews/Getty

Het is een publiek geheim dat de ontwerpster al sinds de jaren 90 stevig aan haar uiterlijk laat sleutelen. En daarbij krijgen vooral haar neus en lippen veel aandacht. Al weigert Donatella Versace (66) toe te geven dat ze onder het mes ging. Haar “jeugdige” look dankt ze naar eigen zeggen aan zalfjes en crèmes. “Genetisch zie ik er niet uit zoals dat vandaag de dag het geval is”, aldus Donatella. “Ik gebruik tonnen gelaatsverzorging en zorg goed voor mijn haar en lichaam.”

Mickey Rourke: mislukte ingreep

Volledig scherm Mickey Rourke © Photo News/Getty Images

Mickey Rourke (65) liet niet alleen zijn gezicht, inclusief zijn lippen, gladtrekken, en het lijkt er op dat hij implantaten in zijn kin en wangen heeft laten zetten. Jaren van excessief alcoholgebruik en boksen hadden een ruïne van z’n gezicht gemaakt. De acteur onderging reconstruerende chirurgie, maar die mislukte. Ettelijke ingrepen later ziet hij er weer wat presentabeler uit.

Catherine Zeta-Jones: “Ziet eruit als een alien. Jammer!”

Volledig scherm Catherine Zeta-Jones © PhotoNews/Getty Images

Volgens Catherine Zeta-Jones (52) is het geheim van haar eeuwige jeugd “arganolie en véél water”. Nochtans ziet de echtgenote van Michael Douglas er compleet anders uit dan enkele jaren terug. Facelift, kaakimplantaten, vettransplantaties, fillers, botox, de ‘Zorro’-ster is er duidelijk allemaal niet vies van.

De Welshe actrice, ooit één van de mooiste vrouwen op aarde, lijkt wel een wassen beeld. “Wellicht heeft ze wat te veel botox laten inspuiten, want ze ziet eruit als een alien”, aldus een collega. “Jammer!”

Zangeres Cher: “Geen bilimplantaten en géén ribben verwijderd”

Volledig scherm Cher © Getty/EPA

Het is quasi onmogelijk te achterhalen hoe Cher (75) er eigenlijk had uitgezien zonder al die cosmetische ingrepen. De zangeres geeft toe dat ze plastische chirurgie onderging, maar weigert te vertellen wélke ingrepen precies. “Als ik alles had gedaan wat ze over mij zeggen... Ik heb al m’n hele leven dezelfde kaken, heb m’n billen niet laten liften en er werden géén ribben verwijderd. Daarbij: als ik m’n borsten op mijn rug wil laten zetten, is dat enkel en alleen mijn zaak. Het maakt me gewoon blij.”

Michael Jackson: leed aan ‘ingebeelde lelijkheid’

Volledig scherm Michael Jackson © Reporters/Getty

Een afbrokkelende neus, gebleekte huid, kinimplantaten, lipcorrectie en god weet wat nog allemaal maakten van de King of Pop een echte freak. Michael Jackson leed volgens zijn dermatoloog aan Body Dysmorphic Disorder (BDD) - ook wel ‘ingebeelde lelijkheid’ genoemd -, een stoornis waarbij mensen geobsedeerd raken door lichaamsdelen die zij lelijk vinden. Hij was niet tevreden over zijn neus, maar was bang om naar de plastisch chirurg te stappen. Dus vroeg hij z’n zus LaToya of zij proefkonijn wou zijn. Uiteindelijk zou Michael zijn neus minstens twintig keer laten opereren, met een steeds bedroevender resultaat.

Michael leed aan lupus en de huidziekte vitiligo. Om de bleke vlekken te verdoezelen, smeerde hij afblekende crèmes. Die maakten zijn huid zo kwetsbaar dat hij op den duur amper nog zon kon verdragen. Hoeden, paraplu’s en zonnebrillen moesten hem beschermen, chirurgische maskers dienden om de littekens van alweer een nieuwe plastische ingreep te verbergen.

Michael raakte verslaafd aan de pijnstillers die hij nodig had om te recupereren van alle behandelingen. In 2009 overleed hij op zijn 50ste aan een acute propofolvergiftiging, een sterk narcosemiddel dat zijn persoonlijke arts hem had toegediend om de slapeloosheid tegen te gaan.

Dolly Parton: “Ik was van nature niet mooi, dus deed er iets aan”

Volledig scherm Dolly Parton © AFP/Getty Images

Countryzangeres Dolly Parton (75) ontkent niet dat ze plastische chirurgie heeft ondergaan: “Ik ben geen natuurlijke schoonheid, maar ik kon het wel verbeteren. Wat er voor nodig is, doe ik dan ook. Ik weet dat ik er kunstmatig uitzie, maar ik ben wel degelijk echt”, zegt ze al spottend. Haar look zou gebaseerd zijn op die van een “glamoureus plattelandsmeisje”.

‘Bridget Jones’-ster Renée Zellweger: ooglidcorrectie en botox

Volledig scherm Renée Zellweger © Getty/Photonews

Renée Zellweger (52), bekend als de klungelige Bridget Jones in de gelijknamige films, is haast onherkenbaar. Renée heeft, zo verzekeren experts op het gebied van plastische chirurgie in de VS, wel heel veel aan haar gezicht laten sleutelen. “Ze heeft vrijwel zeker haar bovenste oogleden laten liften, want de afstand tussen haar ogen en wenkbrauwen is opeens een stuk kleiner”, vertelde plastisch chirurg Alex Kardisis in de Daily Mail. De dokter vermoedt ook botoxinspuitingen in haar voorhoofd en denkt dat ze ‘iets’ aan haar jukbeenderen deed. Zellweger zelf ontkent dat ze schoonheidsoperaties onderging.

Lees ook