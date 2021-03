Na The Weeknd laat ook Justin Bieber de Grammy’s links liggen

CelebritiesIn navolging van The Weeknd (31) zal ook Justin Bieber (27) aanstaande zondag niet te zien zijn bij de uitreiking van de Grammy Awards. De zanger zou deze beslissing gemaakt hebben omdat hij niet optreedt tijdens het evenement. Dat meldt Page Six.

De zanger is genomineerd voor vier awards, maar was teleurgesteld dat zijn album ‘Changes’ genomineerd is in de categorie pop, terwijl het volgens Justin een R&B-album is. “Ik ben vereerd dat mijn werk wordt erkend. Ik ben een iemand die heel gedetailleerd te werk gaat, met een duidelijk doel voor ogen. 'Changes’ is een R&B-plaat en daarom vind ik het heel vreemd dat het niet als zodanig gezien wordt”, liet Bieber op sociale media weten. Ondanks de teleurstelling, is hij dankbaar voor zijn nominaties.

Bieber is genomineerd voor Best Pop Solo Performance (Yummy), Best Pop Duo/Group Performance (Intentions, featuring Quavo), Best Pop Vocal Album en Best Country Duo/Group Performance (voor zijn bijdrage aan Dan + Shay’s 10,000 Hours).

Corrupte organisatie

The Weeknd liet eerder al weten niet naar de Grammy’s te gaan en verbood zijn platenmaatschappij zelfs om zijn muziek in de toekomst in te sturen. De zanger is verbolgen over het feit geen enkele nominatie te hebben gekregen na een zeer succesvol jaar en noemt de organisatie corrupt.

