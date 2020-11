Na strijd tegen kanker, mislukte relaties en bedrog: Kylie Minogue eindelijk gelukkig en succesvoller dan ooit

Kylie Minogue vestigde vorige week een bijzonder record in Groot-Brittannië: haar nieuwe album ‘Disco’ kwam er binnen op 1 en daarmee is ze de eerste vrouw die over het Kanaal minstens één nummer-1-album scoorde in vijf opeenvolgende decennia. De Australische popprinses is slechts de vijfde artiest die daarin slaagt, na John Lennon, Paul McCartney, Paul Weller (van The Jam en The Style Council) en Pink Floyd-gitarist David Gilmour. Het album is meteen het best verkochte van 2020 en, ook sterk, acht van haar in totaal vijftien albums bereikten in het VK dusver de toppositie. Daarmee doet ze beter dan George Michael, Elton John en Cliff Richard.