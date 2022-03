Na ‘Star Trek’-acteur William Shatner: ook Pete Davidson wil binnenkort de ruimte in

Celebrities Kanye West choqueert z'n fans: rapper begraaft rivaal Pete Davidson ‘levend’ in nieuwe clip

Kanye West (44) heeft weer uitgehaald naar Pete Davidson (28), de nieuwe liefde van zijn ex-vrouw Kim Kardashian (41). In de animatievideo van z’n nieuwe single ‘Eazy’ is te zien hoe de comedian - voorgesteld door een kleipoppetje - ‘levend’ wordt begraven. De clip is online gegooid enkele uren nadat een rechter Kim en Kanye officieel als gescheiden verklaarde. Tijdens de rechtszaak stelde West zich trouwens erg inschikkelijk op, tegen alle verwachtingen in.

