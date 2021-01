Na spoedscheiding en 8 maanden oorlog: ‘doodsbange’ Mary-Kate Olsen en Olivier Sarkozy sluiten finaal akkoord

Mary-Kate Olsen en bankier Olivier Sarkozy - de halfbroer van de voormalige Franse president - kwamen woensdag digitaal samen in de virtuele rechtbank, waar ze verrassend nieuws hadden voor de rechters. “We waarderen de tijd en ruimte die jullie ons hebben gegeven. Het proces was steeds intenser geworden, maar we blijven vooruitgang boeken”, verklaarde Sarkozy’s advocaat Michael Mosberg. “We hebben vanmorgen het definitieve akkoord bereikt. We hoeven die overeenkomst nu alleen te laten bekrachtigen, wat we eind volgende week zullen doen. De deal is nu rond, alle problemen zijn opgelost.”

Lees ook Huwelijk Mary-Kate Olsen na bijna vijf jaar gestrand

Dat er inderdaad problemen waren, kon niet worden ontkend. Mary-Kate Olsen vroeg in mei 2020 de scheiding van haar Franse echtgenoot aan. “Zij en Olivier hebben lange tijd ruzie gemaakt, tot ze het punt bereikten waarop ze elkaar niet meer konden zien of horen. De scheiding verloopt helaas smerig, en dat zal vermoedelijk alleen maar erger worden”, klonk het toen. Mary-Kate vroeg om een spoedscheiding, omdat Sarkozy haar meteen het huis uit wilde hebben en zij tijdens de pandemie niet snel over een nieuwe woning kon beschikken. Maar nadat ook de rechtbank in New York vanwege het coronavirus acht weken gesloten was voor niet dringende zaken, moest Mary-Kate geduld hebben. Uiteindelijk trok de voormalige ‘Full House’-ster in bij haar tweelingzus Ashley.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Mary-Kate Olsen en Olivier Sarkozy. © GC Images

Escalerende ruzie

Een escalatie was precies waar Mary-Kate voor vreesde. Sinds ze samen met haar zus Ashley hun leven in Hollywood verruilden voor een bestaan als modeontwerpsters, blijven de zusjes bewust mijlenver weg van de media. Het was dan ook uiterst vernederend voor Mary-Kate dat haar scheiding openbaar werd gemaakt. In de gerechtelijke documenten die toen aan het licht kwamen, beschuldigde Mary-Kate Sarkozy ervan de huurovereenkomst voor hun appartement in Manhattan zonder haar medeweten te hebben beëindigd en gaf ze toe dat ze vreesde dat Olivier haar spullen en bezittingen zonder pardon op straat zette.

Al was dat lang niet haar enige zorg, zo bleek al snel. “Mary-Kate is doodsbang dat Olivier de ‘geheimen’ van haar en haar zus zal openbaren in de rechtbank, of zelfs in de media”, klonk het toen. “Olivier zou ook achter een deel van hun fortuin kunnen gaan, en zo hun mode-imperium - dat op zo’n 450 miljoen euro wordt geschat - doen imploderen. Hij weet letterlijk alles over de zusjes en heeft ook al Mary-Kate’s berichten, e-mails en compromitterende foto’s in zijn bezit. Die zou hij tegen haar kunnen gebruiken als hij niet krijgt wat hij wilt.”

Quote Olivier is werkelijk de man die te veel weet De entourage van Mary-Kate Olsen.

Explosieve informatie?

Maar welke belastende informatie had Olivier dan in zijn bezit? “Hij weet onder meer dat Ashley in 2013 een neuscorrectie liet uitvoeren. Iets waar toen veel over geschreven werd, maar zij altijd ontkende”, klonk het er toen over. “Ook in 2016 ging ze onder het mes, maar die ingreep liep fout waardoor haar gezicht lang gezwollen was en haar huid donker kleurde. Haar uiterlijk was zo belangrijk. Olivier weet uiteraard ook dat Mary-Kate verhullende kleding droeg om die mislukte operatie te verbergen. Net zoals hij de eetstoornis waar Mary-Kate mee worstelde, en waar ze zes weken behandeling voor moest ondergaan, van dichtbij meemaakte. Hij kent dus alle details van die gebeurtenissen.”

Mary-Kate had Olivier tijdens hun huwelijk bovendien in vertrouwen genomen over haar ‘ongewone’ kindertijd en de drama’s die zich afspeelden tijdens haar jeugd. “Er zijn grote problemen met de vader van de tweeling”, zo klonk het nog. “Jarenlang hebben Mary-Kate en Ashley zo hun best gedaan om hun leven privé te houden, en dat zou nu in een oogwenk kunnen veranderen. Olivier is werkelijk de man die te veel weet.” Maar zover is het gelukkig voor Mary-Kate dus nooit moeten komen.

LEES OOK: