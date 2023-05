Na scheidingsgeruchten: prins Harry nodigt talkshowpresentator James Corden uit voor etentje, en die komt daar speciaal voor terug uit VK

CelebritiesDe Britse talkshowpresentator James Corden (44) is slechts weken na zijn verhuis vanuit de VS naar zijn thuisland Verenigd Koninkrijk alweer gespot in Amerika. Blijkbaar had hij daar een etentje op de planning staan met niemand minder dan prins Harry (38).

James en Harry zijn al langer goed bevriend. Zo gaf Harry zijn eerste interview na de Megxit aan de ‘Late Late Show’ van Corden, tegen alle verwachtingen in. Het is op zich dus niet opvallend dat de twee mannen met elkaar omgaan. Wel vinden lokale kranten het vreemd dat James er net nu voor heeft gekozen om in allerijl terug te keren naar de VS, terwijl hij nog maar net zijn show heeft stopgezet om terug te kunnen verhuizen naar het VK.

KIJK. Prins Harry openhartig bij James Corden: “Ik ging mentaal kapot”

Het etentje in Harry’s villa in Montecito komt er na veel geruchten over een mogelijke scheiding tussen hem en zijn echtgenote Meghan Markle. Plant Harry alweer een interview, en heeft hij de hulp van James daarbij nodig? Of willen hij en Meghan net bevestigen dat alles nog steeds koek en ei is? Of - het zou natuurlijk ook kunnen - konden de twee vrienden elkaar gewoon niet missen?

De twee bekende koppen leerden elkaar kennen toen Harry pas naar de VS verhuisd was, en zagen elkaar sindsdien regelmatig. “Ook onze kinderen zijn close”, zei James daarover in een interview. “Harry is echt een toffe gast en ik heb veel respect voor hem.” Hij gaf vreemd genoeg wel mee dat hij “Harry beter kende dan Meghan”.

