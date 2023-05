Na scheidingsgeruchten: prins Harry nodigt James Corden uit voor etentje, die er speciaal voor terugkomt uit VK

Celebrities “Ze reden 150 kilometer per uur waar je 70 mag”: 10 jaar geleden kwam ‘The Fast and the Fu­rious’-ster Paul Walker om het leven

Paul Walker maakte zichzelf legendarisch bij ‘The Fast and the Furious’-fans als actieheld Brian O’Conner, en dat maakt het des te tragischer dat hij op 40-jarige leeftijd omkwam in een gruwelijk auto-ongeval. “Zijn lichaam was zo verkoold. Hij was volledig onherkenbaar.” Dat de acteur net op terugweg van een liefdadigheidsevent was, maakt het alleen nog maar erger, want de discrete Paul had een hart van goud. “Ooit kocht hij trouwringen ter waarde van 10.000 dollar voor een soldaat en zijn verloofde.”