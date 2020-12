Na redding eenzaamste olifant ter wereld: Cher wil nu ook ‘eenzaamste gorilla’ redden

Er loopt al jaren een campagne om Bua Noi, de laatste gorilla van Thailand, een beter leven te geven. De gorilla werd toen ze een jaar oud was vanuit Duitsland naar Thailand gebracht. Sindsdien leeft ze in een kooi, op het dak van de Pata Pinklao Department Store, zeven verdiepingen hoog. Niet ideaal, vinden dierenrechtenactivisten. “Haar fysieke gezondheid lijkt oké, maar wat met haar mentale gezondheid? Ze is een wild dier. We kunnen haar gedachten niet lezen, maar we zien wel de droefenis in haar gezicht. We zijn erg bezorgd om haar veiligheid in het geval van een brand. We twijfelen eraan dat Bua Noi dat zou overleven. Stel je voor dat ze sterft, moeten kinderen dan bloemen leggen voor een betonnen kooi? Verdient ze niet meer waardigheid?”

Verhuis

De eigenaar van de zoo, Kanit Sermsirimongkol, heeft na druk van de dierenactivisten alvast beloofd dat de gorilla binnen vijf jaar naar de begane grond zou gaan verhuizen. Maar zo’n verhuis is duur en het is dus niet gegarandeerd dat die er wel degelijk komt. Kanit staat in ieder geval niet te springen om de gorilla te verhuizen: “Het is heel moeilijk om een aap te verplaatsen", zegt hij. “Alleen al om haar naar Chiang Mai Zoo te brengen, zouden we haar moeten verdoven, en veel belangrijke dierentuinen proberen dat te vermijden. Ze riskeert de dood terwijl ze probeert om zich aan te passen aan een onbekende omgeving." De eigenaar is er dan ook van overtuigd dat de gorilla beter kan blijven waar ze is. “Ze willen haar terugsturen naar de natuur? We moeten nadenken over de levenskwaliteit van dieren in de jungle. Daar lopen ze risico op ziektes als aids en ebola, net als burgeroorlogen en stropers. We kunnen nog iets leren van de bosbranden in Australië waarbij meer dan 500 miljoen dieren het leven lieten. We hebben ooit een evacuatie-oefening gedaan om te laten zien dat we alle dieren in 15 minuten naar de begane grond kunnen brengen."