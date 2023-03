Na passionele kus in Tokio: “Harry Styles en Emily Ratajkowski groeien al weken naar elkaar toe”

CELEBRITIESHet internet is volledig in de ban van de openbare hartstochtelijke kus van Harry Styles (29) en Emily Ratajkowski (31) in Tokio. Hoewel de intieme video voor vele fans als een schok kwam, groeien de twee al een tijdje naar elkaar toe. Dat meldt ‘The Sun’. “Ze genieten van elkaars gezelschap.”

“Harry en Emily vinden het leuk om elkaar te leren kennen”, verklaart een bron aan ‘The Sun’. “De twee leren elkaar al een tijdje kennen. Ze hebben dit jaar enige tijd samen doorgebracht buiten de schijnwerpers. Ze genieten van elkaars gezelschap.” Gefilmd worden tijdens een passionele kus in de Japanse hoofdstad, waar Harry momenteel halt houdt met zijn ‘Love On Tour’-tour, was echter niet deel van het plan. “Ze hadden dit niet verwacht, maar verbergen niets”, aldus de bron. Op de beelden, die de hele wereld rondgaan, zien we het stel dat samen danst in de regen en een innige kus deelt in het midden van de straat.

‘Celebrity crush' sinds 2014

De kus tussen de ‘As It Was’-zanger en het topmodel gaat gretig over de tongen. Vele fans hadden de match niet verwacht. Maar toch blijkt dat de ‘As It Was’-zanger al langer en oogje had op het topmodel. Zo dook er afgelopen weekend een bijzondere video op van acht jaar geleden. Daarin werd Styles door een interviewer van Telehit gevraagd of hij een ‘celebrity crush’ had. “Emily Ratajkowski”, antwoordde Styles bedeesd, terwijl hij haar achternaam per ongeluk verkeerd uitsprak.

Gebroken relaties

Eind februari werd nog gemeld dat Harry een nieuwe vlam had nadat zijn relatie met ‘Don’t Worry Darling’-regisseur Olivia Wilde in november 2022 op de klippen liep. Ze gingen elk hun eigen weg wegens “verschillende prioriteiten.” Zijn liefdesverdriet zou dan ook verleden tijd zijn. Al bleef zijn nieuwste liefde nog even achter gesloten deuren. “Harry ontmoette iemand nieuw”, verklaarde een bron destijds aan ‘The Mirror’. “Hij doet er alles aan om haar identiteit te beschermen na de hele heisa rond zijn relatie met Olivia. Maar zijn dichte omgeving weet zeker en vast van zijn romance af. En hoewel het nog vroeg is, lijkt het goed te gaan tussen de twee.” Wellicht gaat het dus om topmodel Emily Ratajkowski.

Ook Ratajkowski zag in het voorbije jaar haar relatie stranden. In september 2022 zette het topmodel een punt achter haar huwelijk met filmproducent Sebastian Bear-McClard. Hij zou haar meermaals bedrogen hebben. De afgelopen tijd werd ze nog gespot met comedian Pete Davidson.

