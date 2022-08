Na overlijden Olivia Newton-John: zo gaat het nu met de andere acteurs uit ‘Grease’

Celebrities Khloé Kardashian en ex Tristan Thompson verwelko­men zoontje via draagmoe­der

Heuglijk nieuws voor Khloé Kardashian (38): de realityster is opnieuw moeder geworden. Een draagmoeder is bevallen van een zoontje, bevestigt een woordvoerder aan People. Het is het tweede kindje voor Kardashian en haar ex, Tristan Thompson (31).

6 augustus