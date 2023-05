Na opvallende passage in Cannes: Heidi Klum gaat topless op Instagram

Celebrities Ook op haar 90ste ziet Joan Collins er nog steeds subliem uit: “Slechts één keer heb ik botox geprobeerd, té pijnlijk”

“Wat me zo fascineerde aan Alexis, was dat iedereen haar zo haatte omdat ze mannen als seksspeeltjes gebruikte.” Haar rol als glamoureuze feeks in de tv-serie ‘Dynastie’ maakt van Joan Collins een wereldster. Naar aanleiding van haar 90ste verjaardag, gisteren op 23 mei, blikt ‘Story’ in twee delen terug op haar bewogen leven. Pas in haar vijfde huwelijk vindt ze het geluk bij een groen blaadje, haar man is liefst 32 jaar jonger is als zij.