Na opnames in afkickklinieken viert Amanda Bynes haar 35ste verjaardag vol nieuwe hoop: “Het gaat weer goed met haar”

Celebrities Amanda Bynes wil leven beteren en gaat voor diploma: “Ik ben weer op het goede spoor!”

25 mei Amanda Bynes (34) wil haar leven beteren. De actrice laat via haar Instagram weten dat ze gemotiveerd is om een bachelordiploma aan het Fashion Institute of Design & Merchandising in Los Angeles te behalen. In de toekomst wil ze graag een onlinewinkel openen.