Na opname van twee weken: Amanda Bynes heeft psychiatrische instelling verlaten

Bynes werd eind maart ook al eens opgenomen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in Los Angeles. Een ooggetuige vertelde destijds aan ‘TMZ’ dat de Amerikaanse actrice een auto tegengehouden had en tegen de bestuurder verteld had dat ze net een psychose had gehad. Ze werd daarna opgevangen in een nabijgelegen politiebureau. Daar werd vastgesteld dat ze moest worden opgenomen. In totaal zou Amanda zo’n drie weken in het ziekenhuis verbleven hebben. Volgens bronnen nam Bynes nadien weer intrek in haar eigen woning.