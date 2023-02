Na onherkenbare verschijning op de Grammy’s: Madonna geeft toe dat ze plastische chirurgie liet uitvoeren

CELEBRITIES De Duggars werden beroemd met hun 19 kinderen, nu klapt één van hen uit de biecht: “Ze probeerden mijn dagboek te verkopen voor 100.000 dollar”

Als we de naam Duggar horen, denken we automatisch aan Josh Duggar (34). Het ‘19 Kids & Counting’-gezicht zit momenteel een gevangenisstraf van twaalf jaar uit wegens het bezit van kinderporno. Maar Josh is niet de enige Duggar die al eens de krantenkoppen haalt. Inmiddels klapt ook zijn jongere zus Jinger (29) uit de biecht. In haar boek ‘Becoming Free Indeed’ vertelt ze hoe het was om op te groeien in een extreem gelovig gezin, over de eetstoornis die ze als tiener ontwikkelde en uiteraard ook over haar veroordeelde broer Josh. “Zijn hele leven was een leugen.”