Na ongemakkelijke Grammy-passage: Jennifer Lopez spot met Ben Affleck in Super Bowl-reclame

Celebrities “Ik werd verbaal en emotioneel misbruikt”: Lily Collins openhartig over haar toxische ex-vriend

“Hij had vaak commentaar op mijn kleding en noemde me een hoer.” ‘Emily in Paris’-ster Lily Collins (33) vertelt in een podcast over het emotionele misbruik dat ze te verduren kreeg van haar partner toen ze begin de twintig was.

9 februari