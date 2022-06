Na moeizame scheiding spenderen Kim Kardashian en Kanye West tijd als gezin: “Ze carpoolden zelfs”

Celebrities Jean-Clau­de Van Damme ondergaat heupopera­tie in ons land: “Geen voorkeurs­be­han­de­ling”

Jean-Claude Van Damme (61) vertoeft momenteel opnieuw in ons land. De acteur onderging vrijdag een heupoperatie in het AZ Zeno-ziekenhuis in Knokke. “Alles is goed verlopen”, vertelt chirurg Koen De Smet in Het Nieuwsblad.

19 juni