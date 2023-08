Na moeilijke jaren: miljoenenwinst voor tv-kok Jamie Oliver

Celebrities Sinéad O'Connor werkte aan biopic over haar leven (en had al actrices gekozen om haar te spelen)

In de weken voor haar overlijden was Sinéad O’Connor bezig met de voorbereidingen van een biopic over haar leven. Dat schrijft ‘The Sun’. Volgens de krant had de Ierse zangeres ook al actrices in gedachten om haar te vertolken in de verschillende fases van haar leven.