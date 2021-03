Na miljoenendeal met Netflix: David Beckham sluit nu ook contract met Disney+

Hoe je David Beckham kan overtuigen om mee te werken aan je tv-reeks? Door diezelfde reeks te modelleren op de iconische voetballer zelf, natuurlijk. En dat is precies wat Disney+ deed. In de nieuwe tv-reeks, die nog geen naam heeft, zou David Beckham mentor spelen voor een groep jonge voetballers uit Oost-Londen, die in gelijkaardige omstandigheden als de ster opgroeien. De casting zou eerder deze week al begonnen zijn in Hackney Marshes, amper drie kilometer van waar Beckham zelf zijn jeugd doorbracht.

Passie voor het spel

“David werd door Disney+ benaderd over deze reeks", vertelt een bron aan The Sun. “Hij was heel erg geïnteresseerd door het idee, omdat het een weerspiegeling is van zijn eigen ervaringen. Bovendien is hij nog steeds erg toegewijd aan het jonge voetbaltalent. Disney vond David dan ook de ideale mentor voor de groep. Hij heeft zich uiteindelijk toch opgewerkt tot een van de beste voetballers en beroemdste mensen ter wereld. Het was dan ook erg belangrijk voor Disney om David aan boord te hebben. En voor hem gaat het vooral om zijn passie voor het spelletje te kunnen delen, en om die jongens zo goed mogelijk te helpen.” Hoeveel Disney+ precies veil had voor de expertise van Beckham is niet duidelijk, al zou het wel om een bedrag van zeven cijfers gaan.