Na massale steun voor Britney Spears springt internet ook in de bres voor Lindsay Lohan: deze schandalen brachten haar ten val

CelebritiesNa het bekijken van de beruchte New York Times-documentaire ‘Framing Britney Spears’ was één ding duidelijk: de paparazzi droegen een grote verantwoordelijkheid in de ondergang van de 39-jarige ‘Baby One More Time’-zangeres. Ook andere sterren bezweken de voorbije jaren onder de druk van de tabloids. Zo krijgt voormalig tienersterretje Lindsay Lohan (34) nu online veel steun. Van crashen met een auto vol cocaïne tot verschillende celstraffen en een gewelddadige confrontatie met haar geliefde: het werd allemaal uitgebreid gedocumenteerd in de ‘boekskes’.