Na leugens en bedrog: ex Khloe Kardashian probeert goede vader te zijn voor hun dochter True

CelebritiesOndanks al zijn leugens en bedrog in zijn relatie met Khloe Kardashian (38), probeert Tristan Thomspon (31) om een goede vader te zijn voor hun dochter True (4). De bekende basketballer deelde op Instagram een schattige video waarin hij met zijn kind danst en zingt in de keuken. “Als mijn prinses vraagt of haar papa kan dansen, doe ik dat gewoon”, schrijft hij bij het filmpje. “Je doet alles buiten trouw zijn aan haar moeder”, reageert iemand. Tristan en Khloe gingen vorig jaar uit elkaar, nadat hij haar verschillende keren had bedrogen en een kind verwachtte met een andere vrouw.