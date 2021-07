Na kritiek van Dua Lipa en Elton John: rapper DaBaby biedt gedeeltelijke excuses aan na aids-uitspraken

De muzikant vroeg zondag tijdens zijn optreden in Miami alle aanwezigen om het lichtje van hun mobiele telefoon aan te doen, behalve homo's "die seks hebben in parkeergarages" of degenen die seropositief zijn. Ook beweerde hij dat mensen met hiv "binnen twee of drie weken sterven".

Dua Lipa

Daarop kreeg hij een storm aan commentaar over zich heen. Onder meer Dua Lipa, die met de rapper samenwerkte voor de remix van haar hit ‘Levitating’, reageerde al ‘verrast en geschokt’ op de uitspraken van DaBaby. “Ik herken dit echt niet als de persoon met wie ik heb gewerkt. Ik weet dat mijn fans weten waar mijn hart ligt en dat ik achter de lhbti-gemeenschap sta. We moeten samenkomen om het stigma en de onwetendheid rondom hiv en aids te bestrijden”, klonk het. Ook Elton John haalde uit naar de rapper. “We zijn geshockeerd door de foute informatie over HIV en de homofobe uitspraken die tijdens een recente show van DaBaby werden uitgesproken. Dit werkt stigma en discriminatie in de hand en is net het tegenovergestelde van wat onze wereld nu nodig heeft in de strijd tegen de aids-epidemie.”

Excuses

Kledingketen Boohoo, waarmee DaBaby samenwerkt, nam ook publiekelijk afstand van de uitlatingen van de rapper. Die druisen in tegen de “kernwaarden” van het bedrijf, zo laat een woordvoerder weten aan Newsbeat. Boohoo heroverweegt nu of de samenwerking wel door wordt gezet.

Ondertussen heeft de rapper wel z'n excuses aangeboden op Twitter. “Iedereen die is getroffen door hiv/aids, jullie hebben het recht om boos op me te zijn want wat ik zei was ongevoelig, ook al was het niet mijn bedoeling om iemand te beledigen. Dus mijn excuses daarvoor.” De LGBTQ+-gemeenschap is hij echter niets verschuldigd, twittert DaBaby. “Ik val jullie helemaal niet aan, doe wat je wil. Jullie zaken zijn jullie zaken.”

De rapper lijkt ook nog even uit te halen naar Boohoo, een kledingbedrijf waar hij mee samenwerkt. “Aan elk merk, zender of artiest die wil profiteren van de invloed die zwarte rappers hebben op de cultuur, zonder die te willen begrijpen: hou je geld volgende keer maar.”

